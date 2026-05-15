Los docentes denuncian en otra manifestación que las propuestas de Conselleria son una "burla"

Valencia, 15 de mayo de 2026. Profesores de la Comunitat Valenciana han vuelto a manifestarse en el quinto día consecutivo de huelga indefinida denunciando que las propuestas, hasta ahora, de la Conselleria de Educación son una "burla" y una "estrategia política": "Si queremos una educación de calidad, pública y gratuita tenemos que hacerlo juntos". "Los profesores están sacrificando su salario para que mejore la educación pública", explicaban los docentes, con "pérdidas económicas" para muchas familias: "Nos quitan el doble de lo que cobramos por día".