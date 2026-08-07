Dos fincas en Collserola (Barcelona) impulsan el silvopasto con burros para la gestión forestal

Barcelona, 7 de agosto de 2026. La asociación Pasturant Collserola impulsa en las fincas de Can Domènech y Can Monmany, en Valldoreix (Barcelona), el silvopasto como herramienta de gestión forestal y un rebaño de burros 'bomberos' mantiene el sotobosque dentro de los límites del Parc Natural de Collserola. Pau Domènech, hijo de la Masia de Can Domènech, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la iniciativa busca mejorar la estructura del bosque para hacer frente a los incendios y al cambio climático, actuando "antes de que pase una desgracia", de manera que los incendios que puedan ocasionarse sean más fáciles de parar.