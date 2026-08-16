Duch anuncia un decreto para “armonizar” y consolidar las delegaciones en el exterior este año

Barcelona, 16 de agosto de 2026. El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat , Jaume Duch, ha anunciado que a finales de este año aprobarán un decreto para armonizar y consolidar la red de delegaciones en el exterior para que tengan el mismo estatuto jurídico y para que todo el personal funcione bajo las mismas reglas, entre otras cuestiones. Lo ha explicado en una entrevista a Europa Press, donde ha concretado que el texto está a información pública y llega después de que la Sindicatura de Cuentas reprendiera a la Generalitat por la gestión de las delegaciones en el exterior entre el periodo 2020-2024, carencias que ya detectaron al inicio de la legislatura y que ya habían empezado a corregir.