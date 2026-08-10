Duch aplaude que el TS empiece a amnistiar y espera que "pronto" lo haga con Puigdemont

Barcelona, 10 de agosto de 2026. El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha aplaudido que el Tribunal Supremo (TS) empiece a aplicar la Ley de Amnistía a algunos de los afectados por el 'procés' y espera que "muy pronto" lo haga con el resto de los que tienen derecho a ello, entre los cuales el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "En los últimos días el Supremo ha empezado a aplicarla y pensamos que esta la vía. Esperamos que muy pronto se aplique de manera global a todas aquellas personas que, según la ley, tienen derecho a esta amnistía", ha subrayado en una entrevista a Europa Press.