El eclipse puede dañar la retina de los niños de por vida si no se usan gafas homologadas

Valencia, 12 de agosto de 2026. Ver directamente al sol durante el eclipse impacta directamente en la mácula de la retina, pudiendo provocar daños irreversibles en la visión. Así lo ha contado Julio Álvarez, Jefe de Pediatría del Hospital General de Valencia en relación al fenómeno astronómico. Puede haber una falsa sensación de que no está pasando nada "pero esa radiación está dañando las células de la retina", ha aclarado Álvarez. El doctor ha hecho hincapié en la importancia de la "prevención" y se ha referido a los padres afirmando que tienen que ser "los primeros en dar ejemplo".