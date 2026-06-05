Una edición inédita de ‘Las mil y una noches’ reconoce la posible autoría femenina de la obra

Madrid, 5 de junio de 2026. Bajo el nombre de Anónimas, ONU Mujeres España, ha presentado una edición inédita del clásico universal, ‘Las mil y una noches’, tras una investigación que busca recuperar las voces de mujeres invisibilizadas por la historia y abrir una reflexión sobre igualdad, cultura y representación. Una investigación que se ha desarrollado durante más de cinco meses por un equipo multidisciplinar de expertas junto a especialistas en psicolingüística, que ha sido posible gracias a Dentsu Creative. Un análisis que concluye que existe casi un 82% de probabilidad de que los primeros textos de ‘Las mil y una noches’ fueran escritos por una mujer. Un proyecto para promocionar la igualdad de género en el ámbito cultural y visibilizar las contribuciones históricas de las mujeres que han sido invisibilizadas o relegadas a lo largo del tiempo.