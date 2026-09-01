Educació dice cumplir el 96% de los acuerdos con CC.OO., UGT y Aspep a inicio de curso

Barcelona, 1 de septiembre de 2026. La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha asegurado este lunes que se ha alcanzado "un grado de cumplimiento del 96%" sobre el despliegue previsto de los acuerdos educativos firmados en marzo y mayo con CC.OO., UGT y Aspepc·Sps, con los que la consellera Esther Niubó se ha reunido este martes en la comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo. Desde los sindicatos, Ignasi Fernández (Aspepc·Sps) ha asegurado que las medidas presentadas por el departamento para el inicio de curso son bienvenidas, pero dice que "no atacan a fondo" el que consideran el problema que es la reforma integral del currículum. Fernández ha reclamado las instrucciones que recibieron los centros educativos para las pruebas PISA por que "no puede volver a pasar". Esther Vila (CC.OO.) ha celebrado comenzar el curso con esta reunión de la comisión de seguimiento para repasar las medidas, y ha dicho que la cifra de cumplimiento es muy buena, pero que no se puede "bajar la guardia". Tanto CC.OO. como Lorena Martínez (UGT) han aplaudido que se avance en el cobro de las pernoctaciones y el protocolo de desconexión digital, a lo que la representante de CC.OO. ha añadido el inicio del cobro del complemento de mejora pactado.