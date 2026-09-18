Educación critica el rechazo de las CC.AA. del PP al Plan de Educación Inclusiva

Madrid, 18 de septiembre de 2026. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha criticado que las comunidades autónomas del Partido Popular hayan rechazado el desarrollo del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, durante la Conferencia Sectorial celebrada este viernes. "Sorprendentemente ha sido rechazado por las comunidades autónomas donde gobierna el PP. Lamentablemente interpretamos que una posición ideológica, una estrategia partidista, ha impedido que España se dote de un plan estratégico que luego debía ser desarrollado", ha lamentado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.