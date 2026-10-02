EGA Master gana el Gran Premio DHL Atlas: el 86% de su facturación procede del exterior

Madrid, 2 de octubre de 2026. EGA Master ha recibido el Gran Premio en la XI edición de los Premios DHL Atlas a la Exportación. La compañía alavesa, que obtiene el 86% de su facturación de mercados internacionales y está presente comercialmente en 156 países, combina a la perfección alcance global e I+D+i. La gala de entrega de premios, que ha tenido lugar en la Real Fábrica de Tapices, ha vuelto a reconocer la internacionalización de las empresas españolas. Además ha contado con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Comercio. Los cuatro reconocimientos de 2026 dibujan un patrón común: empresas con una fuerte diversificación y con una gran capacidad para transformar conocimiento, procesos y canales en propuestas exportables. En esta edición, en la que han participado 109 empresas, también se ha otorgado una Mención Especial a la empresa Lady Pipa por su trayectoria internacional y su contribución al desarrollo de la exportación española.