EH Bildu afirma que la decisión judicial sobre los ceros en euskera supone "un agravio"

Vitoria, 30 de junio de 2026. El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha expresado su "profundo rechazo" a la decisión de varios juzgados de que no se tengan en cuenta las bajas calificaciones en euskera de los estudiantes afectados por las decenas de ceros en esta materia registrados en la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), al considerar que esta "inaceptable" medida supone "un agravio para miles y miles de estudiantes vascos, y puede crear un precedente muy peligroso". Además, cree "especialmente preocupante la actitud del Gobierno Vasco", al "poner en cuestión un sistema de corrección" de exámenes. (Fuente: EH Bildu)