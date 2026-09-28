EH Bildu pide un decreto de Vivienda "ambicioso" y "responsabilidad histórica"

Erandio (Bizkaia), 28 de septiembre de 2026. El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado que este martes se presente y apruebe un decreto de Vivienda "ambicioso" y ha apelado a la "responsabilidad histórica" de los grupos para atender a "lo que pide la calle" y evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Tras llamar a "recapacitar" a los partidos que se han opuesto en otras ocasiones, cree que el decálogo de medidas del Ejecutivo va en "la buena dirección" y puede ser "pista de aterrizaje" para incorporar otras reivindicaciones.