Elecciones regionales en Alemania: Los líderes de La Izquierda y AfD reivindican sus victorias

Alemania, 21 de septiembre de 2026. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha sido la fuerza más votada en las elecciones alemanas de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con el 38,3 por ciento de los votos. El candidato de la AfD, Leif-Erik Holm, ha reivindicado el resultado y ha defendido que los datos apuntan, según sus palabras, hacia un cambio político. En Berlín, La Izquierda ha celebrado haberse convertido en la fuerza más votada con el 25,3 por ciento. Su candidata, Elif Eralp, ha celebrado el resultado junto a sus seguidores. Los resultados también afectan a la CDU de Friedrich Merz en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El partido se queda por debajo del cinco por ciento y pierde su representación en el Parlamento regional. (Fuente: Europa Press, Die Linke, Afd, Cedidas)