Elon Musk toca la campana del Nasdaq en el histórico debut bursátil de SpaceX

Madrid, 12 de junio de 2026. El empresario Elon Musk ha protagonizado una imagen para la historia de los mercados financieros al tocar la campana de apertura del Nasdaq con motivo de la salida a bolsa de SpaceX. El acto ha servido para marcar el inicio de la cotización pública de la compañía aeroespacial fundada por Musk, uno de los acontecimientos empresariales más esperados de los últimos años. Rodeado de directivos y empleados de la empresa, el magnate ha celebrado un paso que abre una nueva etapa para SpaceX tras años de crecimiento en el sector espacial y tecnológico. (Fuente: Nasdaq)