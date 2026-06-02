Empieza la PAU con la huelga de docentes: "Hoy por encima de todo están los alumnos"

Valencia, 2 de junio de 2026. Una profesora de la PAU, Laura Rambla, hablaba del sentimiento de compaginar la huelga de docentes, que están en la cuarta semana de manifestaciones, con los exámenes de la PAU, aunque reconocía que "hoy por encima de todo están los alumnos". "Ha sido complejo porque los calendarios de la huelga rozaban con 2º de Bachillerato, explicaba la profesora de Lengua y Literatura, que no ha dudado en secundar la huelga "sin tocar lo que les afectara a los alumnos, pero no ha sido fácil". Estudiantes de la PAU en la Comunitat Valenciana, afirmaban "entender" la huelga de profesores aunque sí que se han sentido "utilizados de arma": "Los profesores han hecho todo por ayudarnos".