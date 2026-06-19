Empieza primera fase de OPE de Osakidetza "más grande", con 101.693 aspirantes a 3.764 plazas

Barakaldo (Bizkaia), 19 de junio de 2026. La primera fase de Oferta Pública de Empleo ordinaria "más grande de la historia" de Osakidetza, con 101.693 aspirantes a 3.764 plazas, se ha iniciado este viernes en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). El Servicio vasco de Salud ha adoptado las medidas oportunas para realizar los exámenes en condiciones optimas en plena ola de calor, como el acondicionamiento de los pabellones en los que se desarrollarán las pruebas o la instalación de dispositivos de agua en el recinto.