Publicado 17/06/2026 15:29:48 +02:00CET

Empleados públicos reivindican el servicio en la Seguridad Social

Valencia, 17 de junio de 2026. El delegado de personal del CSIF, Joaquín Martínez, incidía en las movilizaciones de los empleados públicos en la Seguridad Social de toda España y reivindicaba el servicio en la Seguridad Social. Además, criticaba que "no se hacen oposiciones para desarrollar una atención correcta a la ciudadanía" y eso "afecta" a la población. La coordinadora de Seguridad Social de UGTPV, Ana María, decía que "esto viene de hace tiempo": "La gota que ha colmado el vaso ha sido el decreto del calendario laboral 2026 que se lo han saltado".