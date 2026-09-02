El empleo registra en agosto su menor caída desde 2021 y el paro sube en 44.419 personas

Madrid, 2 de septiembre de 2026. La Seguridad Social perdió una media de 162.840 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,72%) por el habitual impacto estacional derivado del fin de la temporada veraniega y del parón en actividades como la educación y la industria, situándose el total de afiliados medios en 22.345.226 trabajadores, ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por otro lado, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes. (Fuente: Europa Press/Ministerio de Trabajo/Ministerio de Seguridad Social/Comisión Europea)