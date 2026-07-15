La empresa china In-Power Electric se instalará en Zaragoza, una inversión de 10 millones

Zaragoza, 15 de julio de 2026. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado en el transcurso del Debate sobre el estadio de la ciudad, que se celebra en el Ayuntamiento, que la empresa china In-Power Electric implantará en Zaragoza su nueva fábrica de sistemas de conversión de potencia e invertirá 10 millones de euros en tres años en un proyecto que verá la luz el primer semestre de 2027. La regidora ha resaltado la capacidad de atracción de inversiones de la capital aragonesa, que se convertirá en el hub europeo de la energía del futuro.