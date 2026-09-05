Encargado de tienda de libros de texto de segunda mano estima en 75% el ahorro de las familias

Madrid, 5 de septiembre de 2026. El encargado de la tienda de libros de segunda mano Joy Libros Vallecas, Samuel Otea, ha subrayado que el ahorro económico que ofrece su tienda es significativo en comparación con la compra de libros nuevos. "Por ejemplo, la media suele ser de 500 o 600 euros por niño, pero en nuestra tienda más o menos, si compras los libros así buenos con algún subrayado o lo que sea, te puede salir como a 150 euros así por todos los libros de un curso", ha precisado, lo que representa un ahorro de aproximadamente el 75% en el primer año de compra.