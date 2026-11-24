Madrid, 24 de noviembre de 2026. Los avances científicos están transformando las perspectivas de las personas con hemofilia. Sin embargo, todavía existen retos pendientes para que estos progresos se traduzcan en una mejor calidad de vida. Con este objetivo, Roche ha organizado el encuentro 'Pioneros', un espacio de diálogo para reflexionar sobre el presente y el futuro de la hemofilia y otras coagulopatías. La jornada ha reunido a representantes de la Federación Mundial de Hemofilia, la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo), diferentes asociaciones regionales del país, junto con expertos de la patología. La salud articular, las comorbilidades, la necesidad de implementar una atención integral y personalizada para cada persona con hemofilia, o el valor social de la innovación, han sido algunos de los puntos del encuentro. Una cita que ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración para seguir avanzando hacia una innovación que se traduzca en mejoras reales en la calidad de vida de las personas con hemofilia y otras coagulopatías.