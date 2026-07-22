Las energéticas mantienen el ritmo: Iberdrola dispara un 22% ganancias y Naturgy un 6%

Madrid, 22 de julio de 2026. Las grandes energéticas mantienen el buen ritmo de resultados en la primera mitad del año. Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.336 millones de euros en el primer semestre del año, un 21,7% más que en el mismo periodo de 2025. El resultado está impulsado por la venta de su negocio en México, aunque la compañía también destaca la mejora de su negocio de redes y renovables. También Naturgy cerró el semestre con resultados al alza. La compañía ganó 1.215 millones de euros, un 6% más que hace un año, y aumentó un 4,5% su resultado bruto de explotación.