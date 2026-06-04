Enrique Riquelme despliega una lona en Madrid: "El Real Madrid no se vende"

Madrid, 4 de junio de 2026.
La candidatura a la presidencia del Real Madrid encabezada por Enrique Riquelme desplegó este jueves una lona en Madrid en la que defendió que el club merengue "no se vende", acompañando el texto con una ilustración del Estadio Santiago Bernabéu y un cartel de 'Se vende' y el nombre del otro candidato, Florentino Pérez. El empresario alicantino, después de anunciar este miércoles en 'El Hormiguero' que Erling Haaland será jugador del Real Madrid si sale elegido presidente, movió ficha con una gran lona ubicada en la madrileña calle Velázquez.