Ya se conocen los precios de las entradas para el único concierto en España de Bon Jovi dentro de la gira mundial de presentación de su último disco, 'This house is not for sale', que tendrá lugar el 7 de julio de 2019 en el Wanda Metropolitano. Como es ya habitual de un tiempo a esta parte hay diferentes tipos de entradas con precios desde 56 hasta 728,50 euros en función de la ubicación escogida.