Entregadas 32 viviendas protegidas en alquiler social en el barrio de Torreblanca de Sevilla

Sevilla, 15 de septiembre de 2026. Treinta y dos familias han recibido este martes las llaves de sus nuevas viviendas protegidas en alquiler social en dos promociones situadas en el barrio sevillano de Torreblanca. En este sentido, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz; el alcalde, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno de España, Francisco Toscano, han participado en este simbólico acto, celebrado en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes.