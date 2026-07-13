Los equipos de emergencia continúan trabajando para extinguir los incendios que asolan al país

Madrid, 13 de julio de 2026. Los numerosos incendios que continúan activos a lo largo del país, y que han quemado miles de hectáreas, siguen afectando a numerosas regiones, donde los equipos de emergencia trabajan sin descanso para extinguir los fuegos y proteger a los vecinos. El incendio de Los Gallardos, en Almería, el más grave de todos, ya ha arrasado más de 7.000 hectáreas de terreno y ha dejado abundantes daños materiales y humanos, con la cifra de fallecidos ascendiendo a 13 tras la última actualización realizada por las autoridades en la noche del domingo. (Fuente: Europa Press / UME / Bombers Catalunya / Guardia Civil / 112 Asturias / ATBRIF)