Los equipos de extinción siguen trabajando en los incendios de Huelva y Castellón

Madrid, 9 de agosto de 2026. Los incendios forestales de Niebla, en Huelva, y de Tírig, en Castellón, continúan activos en esta jornada de domingo y siguen siendo los fuegos que más preocupan a nivel nacional. En el incendio forestal declarado en el paraje de Niebla, alrededor de medio millar de profesionales trabaja en la emergencia. Por otro lado, el Consorcio de Bomberos de Castellón continúa actuando en el incendio forestal de Tírig, donde un dispositivo terrestre ampliado ha trabajado durante toda la noche en los distintos sectores del fuego. (Fuente: Europa Press / UME / Bomberos Castellón)