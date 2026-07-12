Publicado 12/07/2026 15:28:16 +02:00CET

Equipos internacionales de baloncesto en silla de ruedas compiten en el torneo de Barcelona

Barcelona, 12 de julio de 2026. Este fin de semana se ha disputado el 32.º Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona de baloncesto en silla de ruedas, que ha reunido a las selecciones de Irlanda, Francia y Cataluña y el equipo de Bulgaria Sofia Balkans. Los organizadores, la Federación de Deporte Adaptado, clasifican de "alto nivel" los encuentros de este año. Un torneo que ayuda a dar visibilidad a este deporte. Declaraciones de José Ricardo Moreno, presidente de la Federación Catalana de Deporte Adaptado, y de la jugadora de la selección catalana Lara Arenós.