ERC acusa a Junts de equidistancia ante la propuesta de modelo lingüístico de Feijóo

Barcelona, 20 de octubre de 2026. La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha acusado a Junts de equidistancia por decir este sábado en un acto preelectoral que ellos son 'los del medio' y ante la propuesta de modelo de inmersión lingüística que pueda plantear el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si logra ser presidente del Gobierno tras las elecciones generales. En rueda de prensa este lunes, la número dos de los republicanos ha criticado el mensaje de Junts: "Ante los reaccionarios que amenazan a nuestra lengua, uno no puede ser el del medio. Uno debe liderar la defensa de Catalunya, y eso es lo que quiere hacer ERC en estas elecciones". (Fuente: ERC)