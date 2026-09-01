Los ERTEs en Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes tendrán un marco específico

Madrid, 1 de septiembre de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, medidas extraordinarias específicas para Ceuta con el objetivo de proteger a los trabajadores y el tejido productivo de los efectos de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma desde finales de julio. Estas medidas incluyen un régimen específico de fuerza mayor para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, con exenciones del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social. (Fuente: La Moncloa)