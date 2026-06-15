La escolarización de FP para el próximo curso arranca el 15 de junio con 198.722 plazas

Granada, 15 de junio de 2026. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto este lunes, 15 de junio, el periodo para solicitar plaza en alguno de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en Andalucía para el curso 2026/2027. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realiza a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso. El procedimiento puede realizarse íntegramente a través de Internet en la Secretaría Virtual de la Consejería.