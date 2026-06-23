Escrivá admite una reunión con Zapatero, pero recalca que Plus Ultra cumplía para el rescate

Madrid, 23 de junio de 2026. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha admitido este martes en el Congreso que cuando era ministro de Seguridad Social se reunió en 2020 con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por supuestas gestiones en favor de Plus Ultra, pero ha asegurado que esa aerolínea tenía concedido el aplazamiento de su deuda y por tanto cumplía para ser rescatada en la pandemia, una certificación que se otorgó un mes antes de verse con el expresidente. (Fuente: Congreso)