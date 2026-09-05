España dice a Montero que explique por qué un andaluz "vale menos" que un catalán

Ronda (Málaga), 5 de septiembre de 2026. La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha dicho a la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que "aprenda del PSOE de Castilla-La Mancha, que aprenda del señor Emiliano García-Page, que ha votado en contra del sistema de financiación aún siendo socialista, porque dice que castiga a los ciudadanos" y le ha pedido que explique "por qué un ciudadano de Andalucía vale 244 euros menos que un ciudadano de Cataluña".