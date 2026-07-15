España elimina a Francia y Colón se vuelca con la Selección rumbo a la final

Madrid, 15 de julio de 2026. La selección española masculina de fútbol se ha clasificado este martes para la final del Mundial tras imponerse por 0-2 a Francia y ganarse el derecho a pelear por su séptimo gran título internacional de selecciones, en el que será su undécimo partido por un trofeo. La victoria desató la euforia entre los miles de aficionados congregados en la plaza de Colón de Madrid, donde siguieron el encuentro en una pantalla gigante y celebraron por todo lo alto el regreso de España a una final mundialista dieciséis años después.