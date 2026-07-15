España se impone a Francia y vuelve a una final del Mundial dieciséis años después

Madrid, 15 de julio de 2026. España se impone a Francia con un 0-2 en el marcador y marca rumbo a la final del Mundial. Delante estaba la selección francesa, pero la afición española lo tenía claro: Había partido. España respondió desde el primer minuto. Lamine Yamal provocó el penalti, Oyarzabal lo transformó y estalló la locura. Con ventaja en el marcador, la Selección no perdió la calma. Mucho balón, mucha personalidad y una Francia incapaz de encontrar soluciones. Hasta que llegó el segundo. Pedro Porro culminó una gran jugada y dejó la final mucho más cerca. Los franceses apretaron al final, pero España apenas concedió ocasiones. La grada ya empezaba a saborear una noche histórica. Final del partido y celebración por todo lo alto. Dieciséis años después, España vuelve a una final mundialista. Ahora solo queda un paso para tocar la gloria. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.