España se manifiesta para pedir una huelga general por la crisis de vivienda

Madrid, Valencia, San Sebastián, Vitoria, 3 de octubre de 2026. Varios miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades de toda España para reclamar una huelga general por la crisis de vivienda y después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda del Gobierno para intentar poner soluciones en la crisis. La manifestación más numerosa se ha producido en Madrid donde unas 70.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en cuatro marchas simultáneas desde diferentes puntos de la capital que han confluido en Cibeles.