España pide dejar de lado "el ruido" y la furia" del nuevo modelo de financiación autonómica

Alicante, 14 de septiembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido "expresamente" a los presidentes autonómicos del Partido Popular y al grupo parlamentario popular que apoye y negocie en el Congreso de los Diputados la reforma del modelo de financiación autonómica dejando de lado "el ruido y la furia". Del mismo modo, cabe recordar que las dos comunidades socialistas de régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, han mostrado también su negativa al plan de financiación autonómica defendido por el Gobierno central. En este contexto, España ha sostenido que él dice "a todas las personas lo mismo" que "no" hace "distinción" y ha insistido en que el nuevo modelo de financiación "no va contra nadie". En alusión al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha aseverado que "no puede ser" que "haya una oferta que mejora con mucho" lo que pedía el jefe del Consell, "no quieras sentarte a negociar y digas que no de entrada": "Apliquemos el sentido común".