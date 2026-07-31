España pide a los delegados de la Junta en Málaga "cercanía, diálogo y capacidad para resolver"

Málaga, 31 de julio de 2026. La vicepresidenta tercera, portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha presidido este viernes el acto oficial de la toma de posesión de los nuevos delegados territoriales del Gobierno andaluz en la provincia, a quienes ha animado a afrontar esta etapa con "ilusión, compromiso firme, convicción y cercanía" y ha reclamado "delegaciones útiles, operativas, con capacidad de decisión y, lo que es más importante, con capacidad de resolver los problemas que surjan".