España se prepara para el eclipse con "ocupación al 100%" y retos de movilidad y seguridad vial

Madrid, 6 de julio de 2026. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que el próximo eclipse será un "acontecimiento muy singular" que atraerá una "visita masiva" de turistas y supondrá un "importante reto de movilidad y seguridad vial". Hereu ha destacado que la reserva de alojamientos turísticos ya alcanza el 100% "desde hace meses" en muchas zonas de observación y ha añadido que se espera también una alta ocupación tanto en los días previos como posteriores al fenómeno astronómico.