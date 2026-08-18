España registra 254.730 hectáreas quemadas hasta el 17 de agosto de este año

Madrid, 18 de agosto de 2026. España ha registrado un total de 254.730 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 17 de agosto de 2026, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Se trata de la primera vez desde que arrancó la campaña de incendios forestales de este año que la superficie forestal afectada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra de hectáreas quemadas era de 295.580. (Fuente: UME/GUARDIA CIVIL/EUROPA PRESS)