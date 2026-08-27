España traslada su solidaridad a Nepal y pide un pacto de estado ante la emergencia climática

Santander, 27 de agosto de 2026. El Gobierno de España ha trasladado su solidaridad a los gobiernos de Nepal y a las personas afectadas por las inundaciones en el norte del país, en la frontera con China, que han provocado 270 muertos hasta el momento y hay cuatro españoles desaparecidos, de los que, por ahora, no consta ningún cántabro, según ha indicado la Delegación del Gobierno. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha manifestado su solidaridad por la catástrofe acontecida este miércoles en declaraciones a la prensa en Santander, con motivo del seminario '¿Quo vadis Europa?' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que ha participado este jueves junto a la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. (Fuente: UIMP)