Los españoles apuestan por destinos nacionales para sus viajes

Madrid, 5 de mayo de 2026. El turismo nacional en España sigue ganando protagonismo, según revela el Barómetro de Vacaciones 2026 de Europ Assistance, elaborado en colaboración con Ipsos. A pesar de la incertidumbre económica y geopolítica, el deseo de viajar se mantiene sólido entre los españoles. El informe también destaca el aumento del uso de la inteligencia artificial en la planificación de los viajes. La edición de 2026 confirma un alto interés por viajar de forma consciente priorizando la seguridad y el control del gasto.