Los españoles pueden ahorrar hasta 1.310 euros en la cesta de la compra si comparan precios

Madrid, 25 de septiembre de 2026. Los españoles pueden ahorrar hasta 1.310 euros anuales en la cesta de la compra comparando precios entre distintos supermercados, según datos de la OCU, que afirma que la cesta de la compra ha subido un 1,8% y denuncia que "una gran parte" de las familias españolas no han recuperado el poder adquisitivo perdido, por lo que reclama medidas y ayudas al Gobierno. El ahorro anual medio en el año actual entre comprar en el establecimiento más barato y el más caro es de 1.310 euros, de acuerdo con el estudio anual de supermercados 2026 de la OCU, en el que recoge 101.520 precios en 690 establecimientos, calculado los índices de 189 ciudades y a través de una cesta de la compra compuesta por 244 productos de 80 categorías diferentes. Este posible ahorro si se elige el supermercado más barato supone un 20% del gasto medio anual, que alcanza los 6.602 euros, aunque la organización matiza que hay "grandes diferencias" entre ciudades, debidas sobre todo a la diversidad y amplitud de la oferta comercial y "no tanto por la existencia de un nivel de precios diferente entre ellas". (Fuente: OCU/EUROPA PRESS)