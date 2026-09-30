La espera media para operarse en Galicia se dispara a casi tres meses

Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2026. La espera media por una intervención quirúrgica en Galicia se ha disparado en el primer semestre de este año tanto en relación con el mismo periodo de 2025 como en el semestre inmediatamente anterior. Según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, para una operación hay que esperar un promedio de 89,5 días (casi tres meses), 20 días más que hace un año y apenas diez días menos de la demora registrada en lo peor de la pandemia --el primer semestre de 2020 (100,8 días)--. El propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha admitido sin paliativos que los datos son desfavorables: no solo crece la espera media quirúrgica, sino también las demoras para una consulta hospitalaria (se sitúa en 69,8 días, 12,5 más que en junio de 2025) y para pruebas diagnósticas (16,4 días más que en el mismo periodo que el año anterior). Y ha apuntado al Gobierno central y a la huelga por el Estatuto Marco como principal causa.