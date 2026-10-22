Esperanza Aguirre: "Con Ignacio González he tenido una relación larguísima"

San Fernando de Henares, Madrid, 22 de octubre de 2026. Declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, histórica dirigente del PP, quien ha declarado como testigo este jueves en el juicio del 'caso Lezo' a su sucesor en el cargo, Ignacio González, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público. Aguirre ha afirmado que con Ignacio González ha tenido "una relación larguísima", en relación a su desarrollo profesional en diferentes instituciones públicas. (Fuente: Audiencia Nacional)