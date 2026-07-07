Estabilizado el incendio de Grazalema (Cádiz), con la vuelta de la población desalojada

Grazalema (Cádiz), 7 de julio de 2026. El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que a las 10 horas de este martes 7 de julio el incendio en el paraje de El Alamillo, en Grazalema (Cádiz), se ha dado por estabilizado, "ya no hay llamas", por lo que se ha bajado el nivel de la situación operativa del plan de emergencia a cero y toda la población que había sido evacuada puede volver. Además, implica también la apertura de instalaciones, como puede ser el Hotel Fuerte, donde se desalojó a 60 personas, así como la recuperación parcial de carreteras de acceso que fueron cortadas.