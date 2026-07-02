Las estaciones de carga de movilidad eléctrica se transforman con las tiendas inteligentes

Madrid, 2 de julio de 2026. Estaciones de carga que se transforman en áreas de servicio gracias, entre otras cosas, a las tiendas inteligentes. La compañía Zunder ha incorporado una nueva solución innovadora en su red de puntos de carga de movilidad eléctrica: las tiendas inteligentes. Este despliegue busca ofrecer una experiencia más ágil, rápida y completa durante la recarga del vehículo. Con una gran variedad de productos y opciones, las tiendas inteligentes disponen de un servicio autónomo, 24/7 y con un sistema de pago automático a través de móvil. La primera tienda inteligente de Zunder se ha inaugurado en la estación de Vilcálvaro en Madrid, pero la idea es ir ampliando esta innovación a otras estaciones. Gracias a estos puntos de carga ultrarrápida y las tiendas inteligentes, conductores profesionales y usuarios particulares tendrán todas las ventajas que la tecnología, la innovación y el talento ponen a disposición de la movilidad eléctrica.