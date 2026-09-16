El Estado y Cantabria firman el convenio de la intermodal de La Pasiega

Santander, 16 de septiembre de 2026. El Ministerio de Transportes, a través de Adif, y el Gobierno de Cantabria han suscrito este miércoles el convenio de la terminal intermodal del Llano de La Pasiega (Piélagos), por el que ambas administraciones financiarán al 50 por ciento, y en un plazo de tres años, los casi 62 millones que costará esta infraestructura, cuyas obras está previsto que comiencen "a finales de 2028" y terminen en 2030, año en el que estará listo también todo este centro logístico. En el acto de la firma, celebrado en la Delegación del Gobierno, tanto el ministro, Óscar Puente, como la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), han destacado la importancia de la estación intermodal.