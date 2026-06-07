Esteban pide a Otegi "menos antifascismo de mitin y antifascismo de país"

Bilbao, 7 de junio de 2026. El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido al secretario de organización de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que haga "menos antifascismo de mitin y más antifascismo de país", y le ha reprochado no hacer "ni una crítica" ni mostrar "preocupación" sobre el PSOE. Esteban ha realizado estas declaraciones en el Alderdikide Eguna de Padura, que se ha celebrado este domingo en Kurtzeko Plaza de Galdakao, donde han estado presentes también el presidente del BBB, Iñigo Ansola, y el candidato de la formación jeltzale a la alcaldía del municipio, Javier Zorriqueta.