Esteban y Pradales visitan el montaje del 'Alderdi Eguna' del PNV

Bilbao, 26 de septiembre de 2026. El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, han girado este sábado una visita a las campas de Foronda, en Vitoria, para comprobar el estado del montaje del 'Alderdi Eguna', donde han conversado y se han fotografiado con un centenar de jóvenes simpatizantes presentes en el lugar. El acto político del 'Día del partido' comenzará mañana a las 12.00 horas en las campas de Foronda, donde intervendrán Elene Bilbao, miembro de Euzko Gaztedi-EGI; Imanol Pradales, Lehendakari; y Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar (Fuente: PNV)