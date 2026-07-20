Publicado 20/07/2026 15:32:05 +02:00CET

Esther Martínez sobre los incidentes del partido: "eran cuatro energúmenos"

Bilbao, 20 de julio de 2026. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha puesto en valor la presencia de las "más de 10.000 personas" que acudieron a ver la final a Doña Casilda "sin ningún problema de ningún tipo", con un "ambiente maravilloso". Además, ha criticado que "algunos, desde el PNV, con declaraciones previas, han querido cercenar el derecho a tener una pantalla gigante para poder ver a la Selección, y otros vinieron a reventar esa pantalla". "Eran cuatro garrulos", ha puntualizado.